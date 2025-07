Cina | Hainan offre 40 mln yuan di sussidi per turismo estivo

Hainan, la perla del sud della Cina, si prepara a un’estate indimenticabile con una potente spinta al turismo! La provincia ha annunciato un investimento di 40 milioni di yuan in sussidi, per rendere più accessibile e attraente la vacanza estiva. Da luglio a settembre, questa iniziativa mira a rivitalizzare il settore turistico e a offrire ai visitatori esperienze memorabili. Scopri come Hainan si trasforma nella destinazione più desiderata dell’estate!

La provincia insulare meridionale cinese di Hainan ieri ha inaugurato una campagna estiva di promozione turistica e offrira' 40 milioni di yuan (circa 5,59 milioni di dollari) in sussidi per stimolare la spesa turistica stagionale, hanno dichiarato le autorita' locali. Il programma si svolge da luglio a settembre e fornira' sussidi mirati per aiutare a coprire i viaggi da e per la provincia, l'alloggio, i biglietti per le attrazioni turistiche e le spese di ristorazione, secondo il dipartimento provinciale di Hainan per il turismo, la cultura, la radio, la televisione e lo sport. I turisti possono caricare le ricevute valide attraverso apposite piattaforme online.

In questa notizia si parla di: hainan - sussidi - yuan - turismo

