Fedez parla del divorzio con Chiara Ferragni | I bambini ci hanno chiesto il perché gli abbiamo spiegato tutto

Fedez apre il suo cuore, condividendo con sincerità le sfide e le emozioni legate al divorzio da Chiara Ferragni. Durante una giornata intensa con Gabriele Vagnato, il rapper ha affrontato temi delicati come il rapporto con i figli e il modo in cui affrontano le domande sul cambiamento nelle loro vite. In un contesto di trasparenza e coraggio, Fedez dimostra ancora una volta quanto sia importante parlare apertamente delle proprie esperienze, anche quando sono complesse. Continua a leggere...

Durante le 24 ore trascorse in compagnia del creator Gabriele Vagnato, Fedez ha toccato diversi temi. Il rapper ha parlato del rapporto con i figli dopo il divorzio da Chiara Ferragni e anche di alcune persone che hanno avuto un atteggiamento spiacevole nei suoi confronti come Pio e Amedeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

