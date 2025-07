Caldo | 2 morti in Francia

Il caldo record che ha colpito la Francia si è purtroppo tradotto in tragedie, con due decessi legati alle alte temperature. La ministra Agnès Pannier-Runacher ha annunciato che oltre 300 persone sono state soccorse dai vigili del fuoco, evidenziando l’urgenza di affrontare con serietà e solidarietà questa emergenza climatica. Un monito che ci invita a riflettere sull’importanza di misure preventive e sulla tutela della salute pubblica.

Milano, 2 lug. (LaPresse) – Due persone sono morte in Francia per malori legati al caldo. Lo ha annunciato la ministra della Transizione ecologica francese, Agnès Pannier-Runacher. Due persone sono morte “a seguito di malesseri legati al caldo” e “oltre 300 persone sono state soccorse dai vigili del fuoco”, ha riferito la ministra in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it