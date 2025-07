Tempesta d’amore in pausa estate 2025 | cosa succede?

La sospensione di “Tempesta d’amore” durante l’estate 2025 ha lasciato i fan in attesa, ma non temete: il ritorno è previsto per l’autunno con nuove emozioni e colpi di scena. Questa pausa rappresenta un momento di respiro tra le vicende intense che da anni tengono incollati milioni di spettatori, pronti a scoprire cosa riserverà il futuro della soap più amata in Italia. La trasmissione di ...

La pausa estiva rappresenta un momento di attesa per gli appassionati delle soap opera, in particolare per "Tempesta d'amore", una delle produzioni più longeve e seguite in Italia. Con l'arrivo dell'estate 2025, la programmazione della celebre serie tedesca subirà alcune modifiche, annunciando una breve interruzione prima del ritorno in autunno con nuovi episodi. la sospensione di "tempesta d'amore" durante l'estate 2025. La trasmissione di "Tempesta d'amore" su Rete 4 si ferma a partire da venerdì 4 luglio, con l'ultima puntata in onda. La soap, trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 10:45 circa, continuerà a essere disponibile nel palinsesto fino a questa data.

X I FAN DI TEMPESTA D’AMORE…. DAL 7 LUGLIO PAUSA ESTIVA… al suo posto ci sara’La Rosa della vendetta … LE NUOVE PUNTATE VI ASPETTANO SEMPRE SU RETE4 .. la rete del ?.. LUNEDÌ 1 SETTEMBRE LE GRANDI SOAP VANNO IN VAC Vai su Facebook

