Napoli tre colpi in arrivo

Il Napoli si prepara a un’estate ricca di emozioni: tre colpi imminenti e un ritiro che promette di rafforzare la squadra. La società di De Laurentiis lavora senza sosta per consegnare a Conte una rosa competitiva e pronta a dominare la prossima stagione. Con i tasselli chiave pronti a essere posizionati, il mercato partenopeo accelera, avvicinando i tifosi a un’estate di grandi novità e successi.

Il Napoli si ritroverà per il raduno del 15 a Castel Volturno. Quindi partirà per il ritiro di Dimaro che comincia il 17 luglio e durerà fino al 27. L’obiettivo della Socirtà di De Laurentiis è avere quasi tutta la rosa a disposizione entro queste date. Dunque Manna ora accelera sul mercato come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola. Tanti nomi in agenda e tre colpi sono vicini alla conclusione per poter concedere a Conte quasi tutto il materiale umano a disposizione per la preparazione estiva. Napoli, Lang, Lucca e Beukema a Dimaro?. Così scrive il quotidiano “La Repubblica” oggi: “A Dimaro inizia un’altra avventura ambiziosa e sperano di poterne fare parte fin dall’inizio anche Lang, Lucca e Beukema. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli, tre colpi in arrivo

