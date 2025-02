Ilnapolista.it - Il Monza è in dismissione, sta tornando al pre-Berlusconi (e il problema non era Nesta)

Ilè in, staal pre-(e ilnon era)Tre punti in sette partite. Questo il bottino di Bocchetti da quando siede sulla panchina deloggi fanalino di coda e annunciata prima retrocessa del nostro campionato (a meno di clamorosi eventi che all’orizzonte è arduo scorgere). In queste sette partite: 16 gol subiti, 6 fatti. A gennaio Galliani ha venduto Maldini, Djuric, Bondo, Pablo Mari. Ha acquistato Castrovilli (non gioca da tempo e non brilla da anni) e poco altro. Ennesimo segnale di unadi cui si vocifera da tempo. I figli dinon vogliono saperne dell’ultimo divertimento calcistico del padre. Vogliono disfarsene quanto prima.In un simile contesto è evidente che esonerarenon sia stata la scelta migliore, o comunque non una grandissima idea.