Juventusnews24.com - Torino Genoa 1-1, Pinamonti regala un punto a Vieira: settimo risultato utile consecutivo per Vanoli

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews241-1,un: il resoconto della sfida di Serie A delle 20:45Non riesce a vincere ilche era passato in vantaggio contro ila fine primo tempo con l’autogol di Thorsby:unnel match del sabato sera di Serie A.per.La Juve ha conquistato i tre punti nella sfida contro il Como e tornerà in campo martedì per il match di Champions League contro il PSV.Leggi su Juventusnews24.com