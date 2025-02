Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo in campo senza facce nuove: "Non conta il modulo, ma la prestazione"

Il mercato, chiuso a inizio settimana e nonsoprese, oggi aggiungerà poco al, nel senso che due nuovi su cinque (Skjellerup e Mazzitelli) sono out, Verdi ha giusto un paio di allenamenti con il gruppo nelle gambe, e Velthuis e Bonifazi sono oggetto di valutazione quanto a condizione e ritmo-partita. Saranno comunque utili, fa capire Fabio Grosso, che valuta le diverse opzioni (non quella di Thorsvedt, ai box anche lui, e nemmeno Romagna, "che c’è, ma – ha detto il tecnico neroverde - non nell’undici iniziale") che gli offre la vigilia specchiando la sua rosa extralarge dentro le aspettative che ne derivano sul medio termine, ma resta soprattutto all’oggi. Per fare quelle che il tecnico neroverde definisce le "scelte giuste" in vista dell’ultimo tratto di stagione, par di capire, ci sarà tempo di valutare chi starà meglio e chi starà peggi, mentre la trasferta di Mantova è un ‘qui ed ora’ oltre il quale non si va.