Fanpage.it - Fabregas è una furia in TV dopo Como-Juve: “Parlo io del rigore non dato tanto voi non lo fate”

Leggi su Fanpage.it

L'allenatore delCescsi è presentato molto arrabbiato in TV per la consueta intervista post-partitail match perso con lantus: lo spagnolo è imbufalito per ilnon concesso ai suoi per il tocco di mano in area di Gatti.