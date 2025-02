Ilrestodelcarlino.it - Cane ucciso con una fucilata, il corpo nascosto fra i cespugli

Monte San Pietro (Bologna) -con unatra i. IlFranco (nella foto) era in passeggiata con la sua famiglia, il suo compagno umano e un altrofemmina, quando è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco che l’ha centrato sul torace. Chi ha sparato ha poi trascinato il suodietro iper occultarlo e, dopo aver tolto all’altroil dispositivo Gps che indossava, si è allontanato. L’episodio è stato reso noto dalla Lav. Franco, spiega l’associazione animalista, è stato poi trovato privo di vita, al termine di una scia di sangue, dal suo accompagnatore, che ha subito sporto denuncia ai carabinieri per uccisione di animale. Il fatto è accaduto venerdì a Montepastore, in pieno giorno, nelle vicinanze del rifugio Riot Dog, dove Franco viveva e dove trovano ospitalità e serenità cani che arrivano da situazioni di maltrattamento.