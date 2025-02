Lapresse.it - Abascal a vertice Patrioti Madrid: “Il futuro dell’Europa è qui oggi”

abbiamo con noi i rappresentanti del partito più votato in Olanda, in Ungheria, quelli che saranno i più votati nella Repubblica Ceca, il partito più votato in Francia; il partito di governo in Italia, il partito più votato in Austria. In altre parole, ilè qui“. Lo ha detto il presidente di Vox Santiago, nel corso della cena con i leader del gruppo europeo deiche ha avuto come ospite d’onore il presidente della Heritage Foundation, Kevin Roberts.ha poi celebrato i “cambiamenti negli Stati Uniti”. “Non perché cerchiamo salvatori in nazioni straniere”, ha detto, “ma perché cerchiamo ‘compagni d’armi’ per la rivoluzione del buon senso che sta cominciando a trionfare in tutto il mondo”.