Oasport.it - LIVE Bellucci-Tsitsipas 2-3, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: serve prima il greco nel 1° set

A-40 Miracolo sottorete in allungo di, l'attacco di dritto non era stato definitivo ma si è salvato alla grande il lombardo!40-40 Ancora nastro, stavolta a respingere il dritto del.30-40 Dritto diche trova il nastro e se ne va.30-30 Ancora servizio e dritto!15-30 Perfetto! Servizio e dritto!0-30 Non spinge di drittodopo il servizio e subisce l'offensiva dicon il dritto.0-15 Gran passante di rovescio lungoriga di.2-3vincente.40-30 Di poco largo il dritto disul lungoriga, sarebbe stato vincente.40-15vincente.30-15 Sbaglia di rovescio.30-0 Servizio, attacco di dritto e bella volèe.15-0 Servizio e dritto anomalo.2-2vincente!40-0 Ace (2°) di seconda.