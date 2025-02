Romadailynews.it - Traffico Lazio del 06-02-2025 ore 17:30

LuceverdeBuonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani sulla via del mare incidente con lunghe code nei pressi di Mezzocammino direzione Ostia molto trafficato visto il raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna tra Flamini e Salaria tra Bufalotta lo svincolo A24 e poi lungo la carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla via Anagnina questa notte sulla diramazione Roma Nord con orario 22 Sei chiuso per chi proviene dal raccordo anulare l'ingresso sulla A1 verso Firenze lavori Questa notte anche sulla diramazione Roma Sud dalle 21 alle 5 chiuderà per chi proviene dalla A1 Firenze Roma il bivio per la carreggiata esterna del raccordo direzione Casilina Ci spostiamo in provincia di Latina per lavori si viaggia su carreggiata sulla via Appia tra Pontinia e Sabaudia direzione sud ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale