Oasport.it - Marcell Jacobs si rimette in gioco: a New York per dare un segnale, Bromell e Austin sulla strada

non ha convinto in occasione del suo debutto stagionale: domenica scorsa era parso sottotono a Boston (USA) in occasione di una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante), non andando oltre un deludente 6.69 in batteria e poi venendo ripescato per la finale corsa in 6.63. Sono tempi alti sui 60 metri per il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore, che si è dichiarato deluso da questa uscita.Nel turno preliminare era uscito male dai blocchi di partenza, mentre nell’atto conclusivo era sembrato poco vispo sul lanciato e non riuscita a mettere in pista i cavalli dei giorni migliori. L’azzurro ci riproverà sabato 8 febbraio a New, sempre nell’ambito del World Indoor Tour: nella Grande Mela dovrà assolutamente abbassare il proprio riscontro cronometrico e cercare di avvicinarsi a 6.