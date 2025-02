Agi.it - Jannik Sinner, numero uno anche sui social. E si regala il canale Youtube

AGI - Il1 del tennis mondialetrionfa in campo e spopola sui, altoatesino di Sesto Pusteria dal giugno dello scorso anno al primo posto della graduatoria ATP, il 31 gennaio scorso ha aperto il suoe ad oggi è arrivato a oltre 62.000 iscritti. Si tratta di un dato parziale perché è in continuo aumento come quello del suoInstagram (@sin) dove i follower sono oltre 3.2 milioni. Sulè stato pubblicato un video di quasi nove minuti dove in rapida successione si possono vedere gli allenamenti in campo e in palestra e la vita di tutti i giorni, compresa una simpatica escursione a bordo della golf-car. Per il momento la pagina TikTok è vuota, non ci sono contenuti, ma l'intenzione è sbarcaresu questa piattaforma che pubblica video di breve durata e molto seguita dai giovani.