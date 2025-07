Europei Under 20 in Portogallo Piatti pronta a staccare il pass

Il raduno di Caterina Piatti con la nazionale Under 20 a Montegrotto Terme si è concluso con successo, segnando un passo importante verso gli Europei in Portogallo. Con un bilancio positivo e due amichevoli vinte, il team si prepara a staccare il pass per la grande sfida di Matosinhos, dal 2 al 10 agosto. Ora, le magnifiche dodici sono pronte a conquistare il palcoscenico internazionale, portando alto il nome dell’Italia.

Si è concluso, con un bilancio positivo, il raduno di Caterina Piatti con la nazionale Under 20 a Montegrotto Terme. Agli ordini di coach Piazza, si è radunato un gruppo di sedici azzurrina da cui usciranno le magnifiche dodici che disputeranno l’ Europeo di categoria dal 2 al 10 agosto a Matosinhos in Portogallo. Una settimana di allenamenti con due amichevoli che hanno visto prevalere la formazione italiana contro la selezione delle pari età della Svezia in entrambi i confronti. Nel primo match l’ Italia ha avuto la meglio per 64-55 mentre nel remake il team azzurro si è imposto per 73-56; Caterina Piatti ha disputato entrambi i match, andando a referto con, rispettivamente, 4 e 3 punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Europei Under 20 in Portogallo. Piatti pronta a staccare il pass

