TS – Pierotti show il Lecce sbanca Parma per 3-1 | in gol anche Krstovic

2025-01-31 23:40:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS:Colpo grosso delin trasferta: i salentinino il Tardini battendo ilin rimonta per 3-1. Valeri su rigore regala il vantaggio al, in difficoltà fin dall’inizio della gara: ma ilreagisce subito e due minuti dopo arriva la rete del meritato pareggio grazie ache di testa sfrutta al meglio il cross di Helgason. Al 64° la squadra di Giampaolo passa in vantaggio: fuorigioco perfetto enon perdona. Sempre l’argentino al 93° chiude la gara firmando la sua doppietta personale. In classifica, i salentini salgono a quota 23, portandosi a tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione dove si trova ilin terzultima posizione a quota 20.1-3, la cronacaSpingono subito i salentini, che si vedono cancellare un rigore dal Var e rischiano sul palo di Mihaila.