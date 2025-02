Juventusnews24.com - Di Biase Juve, è ufficiale: cessione in prestito per il talento della Primavera. Il comunicato e tutti i dettagli

di RedazionentusNews24Diin: ecco la nota del club bianconero e iCome anticipato dantusnews24, Gianmarco Digiocherà inla seconda parte di stagione. Ora èlaalla Pergolettese: di seguito la nota del club bianconero.– «Gianmarco Diterminerà la stagione 2024/2025 alla Pergolettese.Èinfatti ildell’attaccante classe 2005 al club lombardo, fino al prossimo 30 giugno.L’annata di DI, bianconero dal gennaio del 2023, si concluderà dunque nel girone A di Serie C dopo aver collezionato, con la maglia dell’Under 20, 23 presenze fra campionato e Coppa Italia, condite da 10 gol e 5 assist, in questa prima parte di stagione.Adesso per DIè pronta una nuova avventura: in bocca al lupo Gianmarco!».