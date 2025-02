Anconabimba cade terzo piano è grave

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.50 Una bambina di 5 anni è precipitata daldi una palazzina, a circa 7 metri di altezza ad Ancona,ed è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. La piccina soccorsa da un vicino è stata trasferita d'urgenza dal 118nel vicino ospedale materno infantile Salesi. Sul posto sono arrivati agenti della Squadra Mobile,della Scientifica e Volanti per ricostruire la dinamica dell' incidente.