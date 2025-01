Ilnapolista.it - Valentino Rossi: «Il problema con il fisco fu un disastro ma anche una fortuna»

Leggi su Ilnapolista.it

ROMA – “Ho conosciuto Brad Pitt, Tom Cruise, a differenza di Christian Bale o Dicaprio che ammiro. Ho incontrato i miei miti sportivi, Michael Jordan, Ronaldo, Jeremy Mcgrath, Kevin Schwantz, Maradona. Ma sono stati Vasco, Cesare Cremonini e Jovanotti a darmi qualcosa in più”. Vita passata di, ex leggenda delle moto, attuale pilota in carriera sulle auto, papà part-time. Intervistato da Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera ci tiene a rimarcare le differenze: “Prima del via, in Motogp, sei tesissimo, hai a che fare con la paura. Un’adrenalina incomparabile. E poi i piloti di auto sono quasi sempre ricchi che pagano per correre mentre i piloti di moto sono degli scappati di casa che magari diventano ricchi correndo”.“La mattina mi sveglio, mi accorgo di essere tutto di un pezzo, sano e salvo, e sono contento.