Dilei.it - Un passo dal cielo 8, tra Nathan e Manuela è già crisi. Il pubblico insorge

Leggi su Dilei.it

Anche giovedì 30 gennaio Undal8 tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori che sono in ansia per la storia tra(Marco Rossetti) e(Giusy Buscemi). Tutto ruota contro di loro, manca la fiducia e soprattutto si insinua quella “gatta morta” di Anna che fa di tutto per separarli. Ma già si era visto anche negli episodi precedenti che le sue intenzioni erano di separare la coppia.Undal8, è giàtraSe nel terzo episodio di Undal8 abbiamo visto nascere e rafforzarsi l’amore tracon quella scena bucolica finale dove, in abiti da sera, si rincorrevano e baciavano sul prato fiorito, il tenore della puntata del 30 gennaio, dal titolo Il figlio del, è di tutt’altro tenore.Non che non mancassero i problemi tra i due,è da sempre inquieto per il suo passato e ha sviluppato una sorta di allergia tra il genere umano, ma proprio quando, grazie a, sembrava aver ritrovato la fiducia tanto da avvicinarsi al padre ritrovato, Stephen (Raz Degan), il fragilissimo equilibrio sembra stia per crollare da un momento all’altro.