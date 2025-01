Ilrestodelcarlino.it - Un amore senza tempo: "Il destino ci ha uniti"

Entrambi vedovi con figli e nipoti, si sono conosciuti al Circolo ricreativo Viserba 2000. Galeotto qualche passo di valzer: si sono piaciuti, poi lui, Benito Pozzi detto Lele, oggi 85 anni, nato a Santa Giustina, ha fatto la proposta a Novella Guerrieri, classe 1949, di Santarcangelo, ora una bella signora 75enne. "Le ho chiesto se fosse alla ricerca di un compagno", racconta commosso il pensionato, ex metalmeccanico all’Scm e in altre aziende del riminese, mentre montra il suo diario-block notes che, il ricordo di quel giorno l’ha annotato sotto il titolo ’Una donna meravigliosa’. Lei, ex orlatrice in un calzaturificio, dove realizzava le tomaie (la parte superiore delle scarpe) si è presa un po’ diper riflettere. Era gennaio, gli ha detto che avrebbe deciso entro Pasqua. Lele ha risposto: "Pensaci bene, perché le mie intenzioni sono serie".