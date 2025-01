Inter-news.it - UFFICIALE – Fiorentina-Inter, arriva la data del recupero! Sorpresa

Sono uscite poco fa le date ufficiali delle giornate che si disputeranno da qui fino alla fine di febbraio. L’ora conosce anche il giorno delcontro la Fiorentina in Serie A.PARTITA – Fiorentina-è statarotta al minuto 16 del giorno 1 dicembre 2024. Le due squadre non hanno proseguito la gara a causa del malore improvviso di Edoardo Bove, ora membro dello staff di Raffaele Palladino. Il ragazzo di Roma non sta giocando più e sul suo futuro ci sono ancora dubbi. La Lega Serie A intanto ha ufficializzato laper ildella gara che non si è conclusa allo stadio Artemio Franchi.Fiorentina-, ecco la– Il club viola ha comunicato su X la decisione della Lega Serie A: «Serie A ha comunicato che la prosecuzione della gara di Campionato di Serie A Enilive Fiorentina-(14^ giornata),rotta al minuto 16’ del primo tempo, è fissata per il giorno giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 20.