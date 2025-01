Ilfattoquotidiano.it - Trovati 19 migranti morti su un caicco: arrivati ai Caraibi dall’Africa. Erano diretti alle Canarie e sono finiti alla deriva

Sognavano l’Europa. Per questo dcoste dell’Africa Nordoccidentalepartitiverso le. Invece, arrivando aidopo aver percorso oltre cinquemila chilometri. È la storia di 19, ricadavere dguardia costiera locale, che mercoledì ha recuperato i corpi dal. I corpi, 19 e non 13 come inizialmente riportato dautorità,statiin avanzato stato di decomposizione su un barcone al largo della costa di Saint Kitts e Nevis, nei. Secondo i primi riscontri, alcune delle vittime provenivano dal Mali, come indicato dai documenti di identificazione ria bordo. La guardia costiera ha spiegato che l’rta è scattata dopo la segnalazione di un “barcone” e ha precisato che l’imbarcazione, partita probabilmente dcoste dell’Africa occidentale, era diretta verso le, ma è rimasta in mare per giorni, se non mesi.