Terrore nel Salento. Spari in aria nel supermercato, bandito mette a segno due rapine in pochi minuti

Dopo quelle registrate nei giorni e nelle settimane scorse, ancoranela causa di duein rapida successione messe ada unsolitario. Gli episodi sono avvenuti nel pomeriggio di ieri a Supersano ed il malvivente è stato in grado di assicurarsi un bottino, ancora in fase di quantificazione, ma che dovrebbe aggirarsi tra i 7mila e i 9mila euro. A fare scalpore più di tutto, però, è il modo in cui il rapinatore solitario ha messo ai due colpi, seminando il panico in tutto il basso. Le duesono andate in scena poco dopo le 18 di ieri. L’uomo, con una pistola in pugno, ha colpito prima alCoop e poi alla farmacia farmacia Casciaro-Marigliano. Tanto spavento enelper quanto accaduto, ma per fortuna nessun ferito o altre conseguenze gravi di diverso tipo.