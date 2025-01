.com - Teenage Dream, gli ospiti del tour nei palazzetti, dai Sonohra agli Zero Assoluto

Sale l’attesa per ilneidello show, con molte icone degli anni 2000 sul palco, daiIl 2025 segna un momento cruciale per, che si prepara a dare il via a un entusiasmante nuovonei principaliitaliani. Il viaggio comincerà il 21 febbraio 2025 con la dataal Modigliani Forum di Livorno, la stessa città che, due anni fa, ha visto nascere questa incredibile avventura. Per l’occasione, il palco sarà condiviso con vere e proprie leggende degli anni Duemila: l’attrice e cantante argentina Laura Esquivel, il duo dei, e gli, le cui canzoni sono diventate simbolo di più generazioni.A rendere ancora più speciale l’evento, ci sarà l’iconico Corbin Bleu, il celebre idolo di High School Musical, che prenderà parte anche alla data del 21 marzo all’Inalpi Arena di Torino.