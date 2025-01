Ilgiorno.it - Taxi speronato a Milano dopo una lite al semaforo: “Tassista di m**da! Ti becchi una coltellata”

– L’orario della dashcam posteriore segna l’1.53 e 56 secondi. Notte tra mercoledì e giovedì, il filmato parte dall’incrocio tra via Lulli e via Costa, a due passi da piazzale Loreto. La telecamera interna dell’auto bianca di Antony Cafasso, 51 anni di cui 16 anni passati al volante e delegato regionale di Uri, registra la svolta a sinistra di una Clio grigia. I semafori sono lampeggianti. Il conducente si ritrova davanti la Renault e la supera a sinistra prima dell’angolo con via Bambaia, ma l’altro scarta nella sua direzione e lo costringe a invadere la carreggiata opposta. Finita lì? No, perché a quel punto l’altro automobilista accelera e aziona a intermittenza gli abbaglianti. “Ho capito che mi stava venendo dietro – racconta al Giorno il cinquantunenne – ma io sono andato dritto per la mia strada”.