Sos-moda Ma tutto l’artigianato ora reclama più attenzione

IL 2024 È STATO L’ANNO della crisi profonda del comparto della. Ma anche l’avvio del 2025 non sta portando nulla di buono per le imprese artigiane. E’ il presidente di Cna Toscana, Luca Tonini, a fare il punto della situazione con la consapevolezza che non serviranno solo gli ammortizzatori sociali per tenere in piedi le aziende, ma sarà fondamentale anche ripensare i modelli produttivi. Inevitabile partire dalla crisi della, quali sono stati i problemi maggiori? "A fine 2023 avevamo segnalato l’avvicinarsi della crisi della. All’inizio non siamo stati ascoltati, ci dicevano fosse congiunturale e non strutturale. L’annata non è andata bene; alcuni comparti sull’export hanno tenuto, ma all’orizzonte stanno arrivando difficoltà per la meccanica e l’automotive; con il green deal altri comparti stanno soffrendo.