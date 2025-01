Sport.quotidiano.net - Serie A, 23esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 31 gennaio 2025 - Archiviati gli impegni in campo europeo, ecco che torna laA, che si appresta a vivere la suanumero 23. Il turno verrà inaugurato venerdì sera dalla sfida fra Parma e Lecce. Il menù del sabato prevede invece il duello fra Udinese e Venezia, quello fra Monza ed Hellas Verona, Atalanta-Torino e infine il match fra Bologna e Como. Il lunch match della domenica va in scena a Torino,la Juventus ospita l'Empoli. Dopo Fiorentina-Genoa, alle 18 fari puntati su San Siro,si gioca il derby di Milano. Il quadro domenicale viene completato da un altro test importante in chiave Scudetto per il Napoli, che fa visita alla Roma. Infine, lunedì c'è in programma Cagliari-Lazio. Il programma dellevederle Parma-Lecce: venerdì 31 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Udinese-Venezia: sabato 1 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn; Monza-Hellas Verona: sabato 1 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Atalanta-Torino: sabato 1 febbraio, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Bologna-Como: sabato 1 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Juventus-Empoli: domenica 2 febbraio, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Fiorentina-Genoa: domenica 2 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Milan-Inter: domenica 2 febbraio, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Roma-Napoli: domenica 2 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Cagliari-Lazio: lunedì 3 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now LeParma-Lecce Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Vogliacco, Valenti, Valeri; Camara, Sohm; Cancellieri, Haj, Mihaila; Djuric.