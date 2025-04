MotoGP Fabio Quartararo | Il nostro passo era da podio stiamo lavorando molto

MotoGP e da oggi è il nuovo leader della classifica piloti con 140 punti.Secondo posto e primo podio per la Yamaha di Fabio Quartararo che per metà gara ha tenuto testa alle Ducati. Il poleman si è dovuto arrendere solo al sorpasso di Alex Marquez ma è stato abile, negli ultimi giri, a tenere dietro Francesco Bagnaia. Il centauro della Ducati Factory ha concluso la gara in terza posizione, dopo un’ottima partenza che lo ha collocato in seconda posizione provvisoria. Oasport.it - MotoGP, Fabio Quartararo: “Il nostro passo era da podio, stiamo lavorando molto” Leggi su Oasport.it Si è da poco concluso il quinto appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Jerez, il Gran Premio della Spagna ha regalato spettacolo ai tanti appassionati assiepati sugli spalti. Alex Marquez ha conquistato la vittoria nel GP di casa al termine di una gara entusiasmante. Il centauro iberico ha ottenuto la prima vittoria ine da oggi è il nuovo leader della classifica piloti con 140 punti.Secondo posto e primoper la Yamaha diche per metà gara ha tenuto testa alle Ducati. Il poleman si è dovuto arrendere solo al sordi Alex Marquez ma è stato abile, negli ultimi giri, a tenere dietro Francesco Bagnaia. Il centauro della Ducati Factory ha concluso la gara in terza posizione, dopo un’ottima partenza che lo ha collocato in seconda posizione provvisoria.

