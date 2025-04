Venezia-Milan Yeboah | Era rigore dovevano controllare

Yeboah, giocatore lagunare, ha parlato in conferenza dopo Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 Pianetamilan.it - Venezia-Milan, Yeboah: “Era rigore, dovevano controllare” Leggi su Pianetamilan.it , giocatore lagunare, ha parlato in conferenza dopo, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025

Altre fonti ne stanno dando notizia

Di Francesco furioso: «Su Yeboah era rigore, Milan con aiutini!» - Di Francesco furioso nei confronti dell’arbitraggio di Manganiello in Venezia-Milan. Il tecnico si scaglia sull’episodio nei confronti di Yeboah. RIGORE NETTO NON FISCHIATO – Eusebio Di Francesco, a DAZN, protesta giustamente contro l’arbitro Mangianiello che non ha dato rigore sul fallo di Pavlovic nei confronti di Yeboah in Venezia-Milan, partita poi finita 0-2. Le parole dell’allenatore dei lagunari: «A metà campo avrei fischiato. 🔗inter-news.it

Simeone contro gli arbitri anche a danno del suo Atletico: “Era rigore per il Valencia. Non ci capisco più niente”|Estero - 2025-02-23 00:27:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Simeone contro gli arbitri anche a danno del suo Atletico: “Era rigore per il Valencia. Non ci capisco più niente”|Estero | Calciomercato.com Home Simeone contro gli arbitri anche a danno del ... 🔗justcalcio.com

Van Persie recrimina dopo Feyenoord Inter: «Il rigore per i nerazzurri non c’era! Grazie al nostro portiere abbiamo una chance per il ritorno ma…» - di Redazione JuventusNews24Van Persie recrimina dopo Feyenoord Inter: tutte le dichiarazioni dell’allenatore degli olandesi dopo il match La conferenza stampa di Robin Van Persie al termine di Feyenoord Inter, la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League soffermandosi sul rigore dato ai rivali della Juve molto dubbio. SUL RIGORE SU THURAM E SULL’INTER – «Il rigore per me non c’era, grazie al nostro portiere abbiamo una chance per il ritorno. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Venezia-Milan, Yeboah: “Rigore netto, non ha toccato palla, non so perché non abbiano controllato al Var”; Di Francesco perde la pazienza in TV dopo Venezia-Milan: Troppi torti, non hanno bisogno di aiutini; ?? Venezia-Milan 0-1 | Pulisic doppia cifra! Proteste Pavlovic-Yeboah ??; Moviola Venezia-Milan: perché è stato annullato il goal dell'1-1 di Yeboah. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Di Francesco furioso: «Su Yeboah era rigore, Milan con aiutini!» - Di Francesco furioso nei confronti dell'arbitraggio di Manganiello in Venezia-Milan. Il tecnico si scaglia sull'episodio nei confronti di Yeboah. RIGORE - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Di Francesco perde la pazienza in TV dopo Venezia-Milan: “Troppi torti, non hanno bisogno di aiutini” - L'allenatore del Venezia nervoso dopo la partita contro il Milan per il mancato rigore sul fallo di Pavlovic su Yeboah ... 🔗fanpage.it

Di Francesco a DAZN: "Non ci hanno fischiato un rigore solare, meritiamo rispetto" - Ai microfoni di DAZN è intervenuto il tecnico dei lagunari che ha protestato pesantemente per un rigore negato ai suoi giocatori ... 🔗pianetalecce.it