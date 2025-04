Juventus Monza streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Juventus Monza streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie AJuventus Monza streaming TV – Oggi, domenica 27 aprile 2025, alle ore 18 Juventus e Monza scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2024-2025. dove vedere Juventus Monza in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:dove vederla in tv e live streamingLa partita di Serie A tra Juventus e Monza sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Monza è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 27 aprile 2025. Tpi.it - Juventus Monza streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A Leggi su Tpi.it live, tv e probabili formazioni delladellaTV – Oggi, domenica 27 aprile 2025, alle ore 18scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino,valida per la 34esima giornata dellaA 2024-2025.intv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come elanel dettaglio:vederla in tv e liveLadiA trasarà visibile intv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e postcon interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio diè in programma per le ore 18 di oggi, domenica 27 aprile 2025.

