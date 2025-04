?Sparatoria a Monreale 3 ragazzi morti e 2 feriti gravi per lite in piazza Una vittima era un passante

morti e due feriti il bilancio di una Sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 33 anni e. Ilmattino.it - ?Sparatoria a Monreale, 3 ragazzi morti e 2 feriti gravi per lite in piazza. «Una vittima era un passante» Leggi su Ilmattino.it È di tree dueil bilancio di unaavvenuta in nottata nella centraleDuomo a(Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i33 anni e.

