Si può scomunicare una città? A Venezia è successo più di una volta

Venezia, uno degli Stati più potenti e longevi d’Europa, fu scomunicata tre volte nel corso della sua storia. Ogni scomunica avvenne in contesti diversi, ma con un comune denominatore: la difesa dell’autonomia statale contro le pretese della Chiesa.La prima scomunica risale al 1309, durante la Guerra di Ferrara. Papa Clemente V scomunicò Venezia per l’occupazione della città di Ferrara, formalmente soggetta alla Chiesa. Approfittando del vuoto di potere locale, Venezia aveva imposto la sua autorità sulla città, provocando la reazione del pontefice che impose anche un interdetto contro la Repubblica. Dopo una serie di sconfitte e difficoltà militari, Venezia fu costretta a ritirarsi e la scomunica venne revocata.Venezia al tramonto (fonte: Unsplash)La seconda scomunica avvenne nel 1509, durante la Guerra della Lega di Cambrai. Cultweb.it - Si può scomunicare una città? A Venezia è successo più di una volta Leggi su Cultweb.it La Repubblica di, uno degli Stati più potenti e longevi d’Europa, fu scomunicata tre volte nel corso della sua storia. Ogni scomunica avvenne in contesti diversi, ma con un comune denominatore: la difesa dell’autonomia statale contro le pretese della Chiesa.La prima scomunica risale al 1309, durante la Guerra di Ferrara. Papa Clemente V scomunicòper l’occupazione delladi Ferrara, formalmente soggetta alla Chiesa. Approfittando del vuoto di potere locale,aveva imposto la sua autorità sulla, provocando la reazione del pontefice che impose anche un interdetto contro la Repubblica. Dopo una serie di sconfitte e difficoltà militari,fu costretta a ritirarsi e la scomunica venne revocata.al tramonto (fonte: Unsplash)La seconda scomunica avvenne nel 1509, durante la Guerra della Lega di Cambrai.

Su altri siti se ne discute

Venezia, la città che potrebbe finire sott’acqua. Ma si può ancora intervenire - L’innalzamento del livello del mare è una realtà che sta colpendo il destino del nostro Paese. Secondo lo studio “Multi-temporal relative sea level rise scenarios up to 2150 for the Venice lagoon”, realizzato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), entro il 2150 il livello del mare potrebbe aumentare fino a 3,47 metri sopra la quota attuale, sommergendo un’area di 139 chilometri quadrati della città di Venezia. 🔗ildenaro.it

Dietro la maschera niente più Venezia: per il Carnevale la città è sommersa dai turisti - L’immagine che sta facendo il giro d’Italia arriva dal cuore della città. Ormai Rialto non sembra nemmeno più un ponte: semmai una vecchia quercia, fiaccata dal peso dei suoi bruli... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Atalanta, Daniel Maldini si allena individualmente: può tornare contro il Venezia - Si avvicina il rientro per Daniel Maldini, fuori da due settimane per una lesione muscolare all’adduttore. Questo pomeriggio il 23enne attaccante ex Milan ed ex Monza ha svolto lavoro individuale al centro sportivo di Zingonia e a breve potrebbe rientrare in gruppo. Difficile possa farcela già domani in tempo per una convocazione per la trasferta di domenica a Empoli, più probabile che il figlio d’arte torni a disposizione di Gasperini a partire dal prossimo match casalingo contro il Venezia. 🔗sport.quotidiano.net