Marc Marquez non perde il sorriso | Emozionato per mio fratello Voglio capire i motivi di queste cadute

Marc Marquez a Jerez de la Frontera (Spagna), sede del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Angel Nieto, l’asso nativo di Cervera aveva voglia di bissare il successo della Sprint Race di ieri e di rafforzare il proprio status di leader nella classifica mondiale.La gara ha avuto un andamento diverso fin dal via. Lo stacco alla partenza non è stato perfetto e Marc si è ritrovato terzo, battagliando in maniera anche feroce con Francesco Bagnaia. I due sono arrivati anche alla carenata nella successione di curva 10-11.Poco dopo, affrontando la famigerata curva-7, quella del suo celebre incidente del 2020, Marquez è finito in mezzo alla ghiaia. Riuscito a ripartire, pur con la Ducati danneggiata, l’asso nativo di Cervera ha concluso 12° in un GP comunque speciale per la famiglia Marquez, vista la prima affermazione in top-class del fratello Alex, davanti al francese Fabio Quartararo e a Bagnaia. Oasport.it - Marc Marquez non perde il sorriso: “Emozionato per mio fratello. Voglio capire i motivi di queste cadute” Leggi su Oasport.it Non è stata la domenica che sperava per séa Jerez de la Frontera (Spagna), sede del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Angel Nieto, l’asso nativo di Cervera aveva voglia di bissare il successo della Sprint Race di ieri e di rafforzare il proprio status di leader nella classifica mondiale.La gara ha avuto un andamento diverso fin dal via. Lo stacco alla partenza non è stato perfetto esi è ritrovato terzo, battagliando in maniera anche feroce con Francesco Bagnaia. I due sono arrivati anche alla carenata nella successione di curva 10-11.Poco dopo, affrontando la famigerata curva-7, quella del suo celebre incidente del 2020,è finito in mezzo alla ghiaia. Riuscito a ripartire, pur con la Ducati danneggiata, l’asso nativo di Cervera ha concluso 12° in un GP comunque speciale per la famiglia, vista la prima affermazione in top-class delAlex, davanti al francese Fabio Quartararo e a Bagnaia.

