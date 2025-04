590 000 infortuni lavoro nel 2024+08%

infortuni sul lavoro,con un aumento dello 0,7% sul 2023. I casi mortali sono stati 1.090, +4,7% rispetto all'anno precedente. Sono i dati dell'Inail,rilanciati dall' Associazione nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro (Amnil), per la Giornata mondiale della Sicurezza sul lavoro, che si celebra domani. Secondo l'Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro, opportunità nella riduzione dei rischi possono venire dall' uso dell'Intelligenza artificiale. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.40 Nel 2024, in Italia, ci sono stati 589.571sul,con un aumento dello 0,7% sul 2023. I casi mortali sono stati 1.090, +4,7% rispetto all'anno precedente. Sono i dati dell'Inail,rilanciati dall' Associazione nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del(Amnil), per la Giornata mondiale della Sicurezza sul, che si celebra domani. Secondo l'Agenzia europea per la sicurezza sul, opportunità nella riduzione dei rischi possono venire dall' uso dell'Intelligenza artificiale.

