Piombino | rissa alla festa dello street food Preso a pugni anche commissario di polizia

rissa ieri sera, 26 aprile 2025, a Piombino. E' accaduto nel centro tra gli stand dell'international street foodL'articolo Piombino: rissa alla festa dello street food. Preso a pugni anche commissario di polizia proviene da Firenze Post. .com - Piombino: rissa alla festa dello street food. Preso a pugni anche commissario di polizia Leggi su .com Violentaieri sera, 26 aprile 2025, a. E' accaduto nel centro tra gli stand dell'internationalL'articolodiproviene da Firenze Post.

Piombino, maxi rissa durante la festa dello street food - Diversi giovani si affrontano nella serata di sabato 26 aprile, colpito anche un commissario di polizia 🔗lanazione.it

Piombino, maxi rissa durante la festa dello street food

Pugni e bastonate in mezzo alla gente: paura alla festa, colpito commissario - Piombino, giovani si affrontano nella tarda serata di sabato 26 aprile durante un’iniziativa in centro dedicata allo street food. Anche un poliziotto in quel momento libero dal servizio raggiunto da u ... 🔗lanazione.it

PIOMBINO: RISSA VIOLENTA NELLA NOTTE ALL’INTERNATIONAL FOOD FESTIVAL - Piombino, 27 aprile – Quella che doveva essere una celebrazione della cultura gastronomica internazionale si è trasformata in un teatro di caos e violenza a Piombino. L’International Food ... 🔗corriereetrusco.it