Candelaro, letteralmente abbandonato dall’amministrazione comunale, sono arrivati a mettere una sedia al centro di una strada, pur di evitare e continuare. Foggiatoday.it - Strade colabrodo al Candelaro: sedia al centro strada 'segnalare' una pericoloso voragine Leggi su Foggiatoday.it Non ci sono più parole da spendere per le condizioni di degrado in cui vive (anzi sopravvive) la città di Foggia. I residenti di un quartiere, letteralmente abbandonato dall’amministrazione comunale, sono arrivati a mettere unaaldi una, pur di evitare e continuare.

Strade colabrodo e degrado al Nodo Intermodale - Strade colabrodo, bagni fuori uso, velostazione abbandonata e locali comunali vuoti, cestini divelti e riparati alla meno peggio, persone che, in pieno giorno, espletano i propri bisogni fisiologici a pochi metri dal presidio della Polizia Locale: succede al Nodo Intermodale di Foggia

Strade colabrodo e maxi buche / FOTO - Pessimo stato delle strade fiorentine, costellate di buche che mettono a rischio l'osso del collo per chi si sposta in bici o in motorino, oltre alle sospensioni delle auto di chi non può permettersi Suv da traversate nel deserto

Gentili tuona: "A Mondolfo strade colabrodo" - "Le strade comunali di Mondolfo, sia quelle di campagna, ma anche quelle a ridosso del centro, sono in condizioni sempre più precarie e sapete la maggioranza cos'ha fatto? Ha azzerato il capitolo di bilancio per la loro manutenzione straordinaria, togliendo tutti i 135mila euro che conteneva e dirottando la somma per 'sistemare' la scuola media 'Faà di Bruno' a Marotta". E' il 'j'accuse' del consigliere del gruppo di opposizione Marco Gentili, che spiega: "Noi non siamo certo contrari a interventi nelle scuole, anche perché la 'Faà di Bruno' è veramente disastrata"

