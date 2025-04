Alessandra Ghisleri e il nuovo Papa | il sondaggio

Papa sarà? Il giorno dopo i funerali di Francesco in Vaticano, è già tempo di Conclave. E di sondaggi. E le due cose, in qualche modo, si assomigliano. Tra qualche giorno i cardinali si dovranno riunire nella Cappella Sistina per designare il capo della Chiesa, ma se fossero gli italiani a decidere la scelta sarebbe abbastanza semplice: un Pontefice somigliante a Bergoglio, trasversale, con una visione globale. Questo il verdetto del sondaggio di Euromedia Research guidata da Alessandra Ghisleri per La Stampa. Sul quotidiano torinese la sondaggista più stimata da Silvio Berlusconi (e non solo: ha fama di fiuto infallibile per capire da che parte tira l'aria) sottolinea come sei italiani su 10 vogliano un "nuovo Francesco". Una bella percentuale. Dal punto di vista politico, è significativo soprattutto un dato: nell'arco parlamentare italiano, solo metà degli elettori vicini alla Lega (il 47,8%) preferirebbe un altro tipo di Pontificato, tifando per la "discontinuità" con il Santo Padre argentino giudicato specialmente su alcuni temi, come quello sull'immigrazione, troppo caratterizzato politicamente a sinistra.

