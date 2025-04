L’apicoltura nel Mediterraneo antico Archeologia del rapporto tra uomo e api dalla preistoria alla tarda antichità

Arezzo, 27 aprile 2025 – Venerdì 9 maggio dalle ore 16,00 presso il Museo Archeologico Nazionale "G.C.Mecenate" di Arezzo si terrà una nuova presentazione del saggio "L'apicoltura nel Mediterraneo antico. Archeologia del rapporto tra uomo e api dalla preistoria alla tarda antichità", del divulgatore storico Giorgio Franchetti. La presentazione è inquadrata nell'ambito della rassegna "Lo scaffale di Mecenate" che si aprirà il 9 maggio proprio con questo evento e vedrà altri due incontri il 23 e il 30 maggio. Il volume offre al lettore la possibilità di fare un incredibile viaggio nel tempo, dalla preistoria alla tarda antichità romana, per scoprire quale fosse il rapporto che le civiltà del Mediterraneo ebbero con le api, con il miele, e quali tecniche di apicoltura svilupparono. Ma il viaggio che l'autore propone è anche nello spazio: infatti questo racconto non tocca solo le terre bagnate da questo meraviglioso mare, ma si sposta anche in Africa e in India, dove l'etnografia ci permette di comprendere meglio alcuni processi preistorici altrimenti inspiegabili.

