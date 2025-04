Si è concluso il pellegrinaggio giubilare dei giovani della Parrocchia di Santa Maria della Pieve

concluso il pellegrinaggio giubilare dei giovani della Parrocchia di Santa Maria della Pieve.Il tema della Misericordia Divina, intesa come la capacità infinita di Dio che giunge fino a perdonare i peccati in virtu' del suo amore, non è soltanto una dei capisaldi degli insegnamenti di Papa Francesco ma anche il principio ispiratore del suo approccio alla cura del gregge affidato a Lui e ai suoi vescovi. Ricordiamoci che Papa Francesco è arrivato ad indire un Anno Santo straordinario nel 20152016, il Giubileo della Misericordia, con lo scopo di rinnovare nella Chiesa la consapevolezza di essere presente nel mondo come segno e strumento della Misericordia del Padre rivelata nel suo Figlio.Francesco ha sempre affrontato le grandi problematiche dell'uomo e del mondo, compiendo un ulteriore passo verso l'amore infinito di Dio che viene incontro offrendo la salvezza.

