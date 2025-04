Ho guadagnato oltre un milione di euro come sosia di David Beckham ma ho bruciato tutto quanto in alcol festini e donne | la rivelazione di Andy Harmer

come David Beckham è una fortuna per pochi e ne sa qualcosa il 46enne Andy Harmer che ne ha fatto addirittura un lavoro redditizio per anni. In una lunga intervista al Mirror, l’uomo ha raccontato però che c’è anche il rovescio della medaglia ad essere uno dei sosia più popolari dell’ex campione del calcio del Regno Unito. L’ex addetto all’autolavaggio ha guadagnato come sosia oltre un milione di euro, ma non è riuscito a risparmiare l’ingente fortuna. E c’è un motivo.“Quando Beckham andava agli allenamenti di calcio, io andavo alle feste ad alto tasso alcolico – ha confessato Andy -. Un anno fa ho avuto un infarto e ho dovuto essere rianimato nove volte. Mi hanno inserito uno stent. In realtà avevo smesso di bere otto mesi prima, ma sono sicuro che il mio infarto sia stato dovuto al mio stile di vita rock and roll. Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nascere somiglianti a un sex symbolè una fortuna per pochi e ne sa qualcosa il 46enneche ne ha fatto addirittura un lavoro redditizio per anni. In una lunga intervista al Mirror, l’uomo ha raccontato però che c’è anche il rovescio della medaglia ad essere uno deipiù popolari dell’ex campione del calcio del Regno Unito. L’ex addetto all’autolavaggio haundi, ma non è riuscito a risparmiare l’ingente fortuna. E c’è un motivo.“Quandoandava agli allenamenti di calcio, io andavo alle feste ad alto tassoico – ha confessato-. Un anno fa ho avuto un infarto e ho dovuto essere rianimato nove volte. Mi hanno inserito uno stent. In realtà avevo smesso di bere otto mesi prima, ma sono sicuro che il mio infarto sia stato dovuto al mio stile di vita rock and roll.

