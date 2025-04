La Moto Gp è il regno dei Marquez a Jerez Marc cade ma vince Alex Bagnaia terzo

Jerez, in Spagna, trionfa il fratello minore dei Marquez, Alex, mentre Marc, partito dalla seconda posizione, cade, risale in 12esima posizione perde la testa del mondiale. Bagnaia chiude terzo.In avvio è subito bagarre tra Bagnaia, Marquez e Quartararo. Dietro di loro spettatore interessato Alex Marquez. Il francese sulla Yamaha nei primi giri approfitta della lotta tra i piloti Ducati. Lotta accesa, viva, senza esclusioni di colpi. Bagnaia alla fine la vince, non senza rischi dopo un contatto con Marc.Nel tentativo di recuperare la seconda posizione, Marc sbaglia e scivola. Chiuderà poi dodicesimo. Alle spalle di Bagnaia però sopraggiunge Alex che prima fulmina Bagnaia e poi conquista la prima posizione lasciando alle sue spalle Quartararo.La classifica del Motomondiale così diventa un affare della famiglia Marquez. Ilnapolista.it - La Moto Gp è il regno dei Marquez, a Jerez Marc cade ma vince Alex. Bagnaia terzo Leggi su Ilnapolista.it , in Spagna, trionfa il fratello minore dei, mentre, partito dalla seconda posizione,, risale in 12esima posizione perde la testa del mondiale.chiude.In avvio è subito bagarre trae Quartararo. Dietro di loro spettatore interessato. Il francese sulla Yamaha nei primi giri approfitta della lotta tra i piloti Ducati. Lotta accesa, viva, senza esclusioni di colpi.alla fine la, non senza rischi dopo un contatto con.Nel tentativo di recuperare la seconda posizione,sbaglia e scivola. Chiuderà poi dodicesimo. Alle spalle diperò sopraggiungeche prima fulminae poi conquista la prima posizione lasciando alle sue spalle Quartararo.La classifica delmondiale così diventa un affare della famiglia

