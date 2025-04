Inter | morto Jair ala destra dal dribbling fenomenale Fece parte dello squadrone di Helenio Herrera

Jair. Ala destra dal dribbling fenomenale, ha vinto tutto con la Grande Inter". Così i club nerazzurro ricorda su X il fuoriclasse brasiliano morto all'età di 84 anni

Jair è morto: l’ex ala leggendaria di Inter e Roma si spegne a 84 anni! Il ricordo commosso della Portuguesa e dei nerazzurri - di Redazione JuventusNews24Jair è morto: l’ex ala leggendaria con un grande passato in Serie A si è spento all’età di 84 anni: il ricordo commosso della Portuguesa e dei nerazzurri Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Jair. L’ex ala, affermatosi in Italia soprattutto con l’Inter e con un passato nella Roma, aveva 84 anni. L’annuncio della morte è arrivato attraverso un comunicato della Portuguesa, squadra in cui aveva esordito la leggendaria ala brasiliana. 🔗juventusnews24.com

Morto Jair, la “freccia nera” della Grande Inter di Herrera: “Ala destra dal dribbling fenomenale” - Il calciatore brasiliano è deceduto all'età di 84 anni, il messaggio di cordoglio del club nerazzurro per l'ex campione: "Un posto nell'eternità di una squadra leggendaria".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Morto l’ex calciatore Jair, ala destra della ‘Grande Inter’ - È morto a 84 anni l’ex calciatore brasiliano Jair da Costa, ala destra della ‘Grande Inter‘ di Angelo Moratti e Helenio Herrera, che negli Anni 60 vinse quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e altrettante Intercontinentali. Ala destra «dal dribbling fenomenale», come ha ricordato l’Inter sui social, Jair, soprannominato ‘Freccia nera’, vestì la maglia nerazzurra dal 1962 al 1972, con una parentesi alla Roma nella stagione 1967/68, con 266 presenze e 70 reti nelle varie competizioni: il 27 maggio 1965 segnò contro il Benfica il gol decisivo per la conquista del secondo titolo europeo. 🔗lettera43.it

