Pozzuoli il cadavere di un uomo trovato nel lago Lucrino | indagini in corso

Un uomo ancora non identificato è stato trovato oggi, 27 aprile, nel lago Lucrino a Pozzuoli. Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli per risalire all'identità e chiarire le dinamiche della vicenda sono ancora in corso: la vittima potrebbe avere un'età di circa 50 anni. Non si escludono le ipotesi di malore o suicidio. I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti sul luogo per i rilievi necessari.

