Francesco Paolantoni tra quelli che non fa ridere è quello che ha più successo | ecco chi ha affondato il comico

successo di Francesco Paolantoni messo in dubbio per una frase. ecco tutta la verità!Leggi anche: Paola Cannatello, chi è la ex compagna di Francesco Paolantoni? Età, compagno attuale, figli, lavoro, FOTO, InstagramUna vicenda che ha dell’incredibile, capace di coinvolgere Francesco Paolantoni e un suo collega per qualcosa detto ma il cui significato è stato distorto e manipolato, come spesso accade nel mondo dei social. Scopriamo cosa è accaduto al comico di così sconvolgente! View this post on InstagramA post shared by Francesco Paolantoni (@FrancescoPaolantoni)«Francesco Paolantoni tra quelli che non fa ridere è quello che ha più successo»Sarcasmo? Ironia? Battuta sagace? Con il senno di poi si potrebbe ricostruire l’intera vicenda, nata dalla domanda di Fabio Fazio a Francesco Paolantoni su quale fosse il colmo per un astronauta dal dentista, ipotizzando diverse origini d’intento. Donnapop.it - «Francesco Paolantoni tra quelli che non fa ridere è quello che ha più successo»: ecco chi ha affondato il comico Leggi su Donnapop.it Ildimesso in dubbio per una frase.tutta la verità!Leggi anche: Paola Cannatello, chi è la ex compagna di? Età, compagno attuale, figli, lavoro, FOTO, InstagramUna vicenda che ha dell’incredibile, capace di coinvolgeree un suo collega per qualcosa detto ma il cui significato è stato distorto e manipolato, come spesso accade nel mondo dei social. Scopriamo cosa è accaduto aldi così sconvolgente! View this post on InstagramA post shared by(@)«trache non fache ha più»Sarcasmo? Ironia? Battuta sagace? Con il senno di poi si potrebbe ricostruire l’intera vicenda, nata dalla domanda di Fabio Fazio asu quale fosse il colmo per un astronauta dal dentista, ipotizzando diverse origini d’intento.

