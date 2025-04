Milan corsaro a Venezia l' Europa è ancora possibile

Milan passa a Venezia (2-0) e tiene accesa la speranza di entrare in Europa, a prescindere di come andrà a Roma nella finale di Coppa Italia con il Bologna. I padroni di casa hanno cercato di tenere viva la fiammella della salvezza, senza riuscire - ed è il tallone d’Achille dell’intera stagione - a trovare la via della rete, nonostante la mole di gioco prodotta. In uno stadio soldout, Di. Feedpress.me - Milan corsaro a Venezia, l'Europa è ancora possibile Leggi su Feedpress.me Ilpassa a(2-0) e tiene accesa la speranza di entrare in, a prescindere di come andrà a Roma nella finale di Coppa Italia con il Bologna. I padroni di casa hanno cercato di tenere viva la fiammella della salvezza, senza riuscire - ed è il tallone d’Achille dell’intera stagione - a trovare la via della rete, nonostante la mole di gioco prodotta. In uno stadio soldout, Di.

Su questo argomento da altre fonti

Il Milan sbanca Venezia e accorcia sull’Europa: 2-0 al Penzo con Pulisic e Gimenez - Il Milan non si ferma più. Dopo il trionfo nel derby di Coppa Italia, i rossoneri conquistano un’altra vittoria, espugnando il Penzo di Venezia con un secco 2-0 e accorciando provvisoriamente sulla zona Europa in classifica. Una prestazione solida, impreziosita dai gol di Christian Pulisic e Santiago Gimenez, che manda un segnale chiaro: la squadra di Fonseca vuole tornare protagonista. Pulisic sblocca, Venezia spreca L’avvio è tutto di marca rossonera. 🔗ilfogliettone.it

Neres non convocato per il match contro il Venezia, rientrerà col Milan (Sky) - Il Napoli domani affronterà alle 12:30 il Venezia. Era in dubbio la presenza di David Neres tra i convocati, dopo l’infortunio che lo sta tenendo fuori da un mese. Neres non convocato contro il Venezia, rientra dopo la sosta nazionali Secondo quanto riportato da Sky Sport, il brasiliano non sarà convocato. Dunque, rientrerà per il match contro il Milan dopo la sosta delle nazionali, domenica 30 marzo alle 20:45. 🔗ilnapolista.it

Milan, Sacchi boccia Allegri: "In Europa non ha mai vinto. Difesa e contropiede, preferisco un altro calcio" - Arrigo Sacchi, grande ex-allenatore di Milan, Nazionale e non solo, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha commentato... 🔗calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

In campo Venezia-Milan 0-0 e Como-Genoa DIRETTA e FOTO; Serie A Venezia-Milan 0-2 Pulisic e Gimenez gelano il Penzo; Ferruzzi Montedison: il Corsaro e il Moro di Venezia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan corsaro a Venezia, l'Europa è ancora possibile - Il Milan passa a Venezia (2-0) e tiene accesa la speranza di entrare in Europa, a prescindere di come andrà a Roma nella finale di Coppa Italia con il Bologna. I padroni di casa hanno cercato di tener ... 🔗msn.com

Milan vince a Venezia: Pulisic e Gimenez tengono viva la corsa all'Europa - Il Milan sull'onda dell'entusiasmo per il derby di Coppa Italia vince anche a Venezia, 2-0, e tiene viva la speranza di un posto in Europa. Apre Pulisic dopo 5', chiude in Gimenez all'ultimo secondo: ... 🔗msn.com

Video Gol Venezia-Milan 0-2, highlights e sintesi - Il Venezia reagisce con carattere, sfiorando più volte il pareggio. Al 34’ arriva anche un gol di Yeboah, annullato per una posizione irregolare di Busio. Prima dell’intervallo, anche il Milan vede ... 🔗milanotoday.it