Firenze | rissa di notte in via Verdi 20enne ferito alla testa

notte di violenza a Firenze quella appena trascorsa, 27 aprile 2025. La polizia è intervenuta per maxi-rissa fra una ventina di giovani in via Verdi, avvisata dal 118L'articolo Firenze: rissa di notte in via Verdi, 20enne ferito alla testa proviene da Firenze Post. .com - Firenze: rissa di notte in via Verdi, 20enne ferito alla testa Leggi su .com di violenza aquella appena trascorsa, 27 aprile 2025. La polizia è intervenuta per maxi-fra una ventina di giovani in via, avvisata dal 118L'articolodiin viaproviene daPost.

