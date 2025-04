La Juve fa cassa niente Champions | quattro cessioni

Champions, invece sono noti i nomi dei calciatori della Juventus destinati all’addio nel calciomercato estivo che verrà.quattro al netto di Yildiz, che rischia di essere il quinto ma anche il più illustre. Senza Champions, ma anche qualora venisse raggiunto l’agognato quarto posto, il fantasista turco potrebbe dire addio ai bianconeri.Dipenderà, come per tutti ma a maggior ragione per lui, dal mercato. Ovvero dalle eventuali proposte che dovrebbero arrivare sul tavolo di Giuntoli o chi per lui, visto che neanche l’attuale Football Director è sicuro di restare. Leggi su Sportface.it Nuova rivoluzione in casa bianconera: ecco i giocatori che rischiano di salutare Torino in caso di non arrivo al quarto postoUn poker escluso Yildiz. Non sappiamo ancora chi sarà il prossimo allenatore, con Tudor che può sperare nella conferma solo in caso di qualificazione alla, invece sono noti i nomi dei calciatori dellantus destinati all’addio nel calciomercato estivo che verrà.al netto di Yildiz, che rischia di essere il quinto ma anche il più illustre. Senza, ma anche qualora venisse raggiunto l’agognato quarto posto, il fantasista turco potrebbe dire addio ai bianconeri.Dipenderà, come per tutti ma a maggior ragione per lui, dal mercato. Ovvero dalle eventuali proposte che dovrebbero arrivare sul tavolo di Giuntoli o chi per lui, visto che neanche l’attuale Football Director è sicuro di restare.

Cosa riportano altre fonti

Juve a caccia della qualificazione alla prossima Champions: avanti tutta per Tudor, che fa leva su due alleati. Ecco quali - di Redazione JuventusNews24Juve a caccia della qualificazione alla prossima edizione della Champions: League avanti tutta per Tudor, che fa leva su due alleati. Ecco quali L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato un ampio spazio alla Juve, reduce dalla importantissima vittoria casalinga contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato. Tudor continua la propria caccia alla qualificazione alla prossima Champions League e per centrare l’obiettivo è pronto a fare leva su due alleati in particolare: il calendario (che metterà di fronte Parma e Monza nei prossimi due turni) e ... 🔗juventusnews24.com

Szczesny fa il fenomeno in Champions, Capello bacchetta la Juve: “Non hanno capito il suo valore” - Szczesny è stato uno dei protagonisti di Borussia Dortmund-Barcellona. Il portiere polacco in pochi mesi è passato dal ritiro alla possibilità di realizzare il triplete. Fabio Capello ha rifilato una stilettata alla Juventus, che lo ha lasciato andare via troppo rapidamente.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mercato Juve, senza qualificazione in Champions salutano dei big? «Due pezzi pregiati indiziati a partire». Balzarini fa due nomi importanti - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, Gianni Balzarini fa due nomi importanti in merito in relazione a possibili uscite. Questi due giocatori sono a forte rischio cessione Gianni Balzarini ha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni di JuventusNews24 per parlare anche del calciomercato Juve in uscita che riserva due nomi in particolare. Ecco le sue parole. PAROLE – Mercato Juve, senza qualificazione in Champions salutano dei big? «Due pezzi pregiati indiziati a partire». 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Juventus, senza Champions League sarà rivoluzione: chi rischia, lo scenario; Champions: Psv Eindhoven-Juventus 3-1 dopo l'extra time. Bianconeri eliminati come Atalanta e Milan - PSV Eindhoven-Juventus 3-1 risultato definitivo; Juve, Damascelli ? Cambiaso? O si fa cassa o si aumenta capitale. Senza Champions sarebbe una catastrofe; Juve fuori dalla Champions: i premi UEFA si fermano a 63 milioni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Juve, aumento di capitale di 100 milioni: argine in caso di mancata qualificazione Champions, ma… - Juve, l’aumento di capitale di 100 milioni previsto da John Elkann fa da paracadute in caso di mancata qualificazione in Champions, ma non per tutti La Juve è di nuovo fuori dalla zona Champions e non ... 🔗calcionews24.com

McKennie Juve, senza Champions League lo statunitense potrebbe andare via: il possibile scenario che allontana il texano dai bianconeri - McKennie Juve, senza Champions League lo statunitense potrebbe andare via: il possibile scenario La Juve continua la propria marcia alla conquista del quarto posto, che garantirebbe l’accesso alla pro ... 🔗juventusnews24.com

Champions, Tonali e 65 milioni: Juve, jolly finiti e il nodo Vlahovic - C’è il Monza, i tre punti sono d’obbligo per la corsa al quarto posto. E anche per rendere realtà il grande colpo sognato a centrocampo ... 🔗msn.com