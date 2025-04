Iran non ancora domato il maxi-incendio al porto di Shahid Rajaee dopo l’esplosione | almeno 25 i morti

Iraniana mostrano le squadre di emergenza che soccorrono le vittime dopo la massiccia esplosione che ha squarciato il porto di Shahid Rajaee, nel sud dell’Iran, uccidendo almeno 25 persone e lasciandone altre 1.000 ferite, secondo i media statali. I vigili del fuoco nel frattempo combattono contro le fiamme.L'articolo Iran, non ancora domato il maxi-incendio al porto di Shahid Rajaee dopo l’esplosione: almeno 25 i morti proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Iran, non ancora domato il maxi-incendio al porto di Shahid Rajaee dopo l’esplosione: almeno 25 i morti Leggi su Ilfattoquotidiano.it Le immagini diffuse dalla Mezzaluna Rossaiana mostrano le squadre di emergenza che soccorrono le vittimela massiccia esplosione che ha squarciato ildi, nel sud dell’, uccidendo25 persone e lasciandone altre 1.000 ferite, secondo i media statali. I vigili del fuoco nel frattempo combattono contro le fiamme.L'articolo, nonilaldi25 iproviene da Il Fatto Quotidiano.

Iran, non ancora domato il maxi-incendio al porto: sale il bilancio